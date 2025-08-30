Âè96Âåµð¿Í4ÈÖ¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¡ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÆü¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¡¡Ê¿¾ï¿´¤ÇÌÔÂÇ¾Þ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï30Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¥×¥í8Ç¯ÌÜ¡¢ÄÌ»»289»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£4ÈÖ½éÂÇÀÊ¤«¤é3ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç°ìµ¤¤ËÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï0¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¹â¶¶¤¬¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÃæÁ°¤Ø¡£µð¿Í¤Î4ÈÖ½éÂÇÀÊ½é°ÂÂÇ¤Ïº£Ç¯7·î3Æüºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÎÂè95Âå4ÈÖ¡¦ÁýÅÄÎ¦°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¡¢2»à°ìÎÝ¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤é¤Î3µåÌÜ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â±¦Á°¤Ø¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï½éµå¤ÎÆâ³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤·¡¢°ìÅÙ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤Ï4°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿6·î27Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè¡¢º£µ¨4ÅÙÌÜ¡£½é4ÈÖ¤ÇÌÔÂÇ¾Þ¤Ï¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï2012Ç¯¤ÎÂ¼ÅÄ½¤°ì°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1ÅÀº¹¤Ç²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÈÖµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤Ï¤»¤º¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ßÅÄ¡£4ÈÖ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÏÅöÆüÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½é4ÈÖ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤Î3°ÂÂÇÌÔÂÇ¾Þ¡£¡ÖÁ´Á³¤â¤¦¡¢¥Þ¥¸¤ÇÁ´¤¯°Õ¼±¤»¤º¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ã¤¹¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤¬¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀèÆ¬¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅê¼ê¿Ø5¿Í¤¬¿½¹ð·É±ó3¤Ä¤ò´Þ¤à11»Íµå¡£
¡¡Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ÎÇÛµåÅª¤Ë¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£·ë¶É¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤ó¤Î¤È¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤«¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤ó¤Î¤È°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¥Ù¥ó¥Á²¼¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤»þ¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¤¤¤±¤Æ¤ë¤È¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤â¤¦°ì²ó¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£