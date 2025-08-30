レンジで超簡単！アレンジ自在な「きのこ」の作りおき

レンジで簡単！きのこの作りおき

しめじ、しいたけ、エリンギ…香りや味の個性が豊かなきのこをレンジにかけて、ストックおかずを作りませんか？ 冷蔵庫で寝かせている間に味がしみこみ、副菜やパスタの具などにアレンジもできます。作っておくととても便利です。

うまみ食材で味付けもラク

塩昆布や塩麹、焼き肉のたれなどを味付けに活用。ざっくり混ぜ合わせるだけで、味付けの失敗がありません。あれこれと調味料を用意しなくてもおいしくできますよ。

塩昆布あえ

シンプルマリネ

塩麹であえるだけ

焼肉のたれで！

にんにく香るペペロンチーノ





皮をむいたり、洗ったりという下ごしらえの手間がないので、思い立ったらすぐ作れるのも魅力的なレシピ。他のおかずを作っている片手間でサッと仕込みができますね。時間がなくても作れるきのこのレンチンおかず、ぜひ冷蔵庫にストックしてみてください。（TEXT：菱路子）

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

