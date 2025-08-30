サバンナ高橋、長嶋一茂“退出劇”秘話 スタッフの“変化”明かす「今まで1回もそんなこと…」
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が、29日放送のテレビ朝日系『ザワつく！金曜日』に出演。前回の放送で、タレントの長嶋一茂がクイズ中に激怒し、一時スタジオを飛び出し、大きな反響を呼んだことを受け、収録後の様子を激白した。
【写真】ぽっかり空席…長嶋一茂が退席したスタジオの様子
高橋は「一茂さんが収録終わる前に、マイク外して帰っちゃった。それはそれでおもろかったなって思ったんですよ。そうしたら、スタジオ出たら、スタッフの方が、かわいそうなやつを見る目で僕のことを（見ていた）」と笑顔で回顧。
続けて「かわいそうなやつと思われてるのかなって、楽屋に帰って、座って、疲れたなって思ったら。コンコンって。誰か来たと思ったら、スタッフが無言で、今まで1回もそんなことやったことなかったのに、収録で出てきたフカヒレラーメンとメロンをそっと僕に（笑）。かわいそうや思われるの、これ？」と笑いを交えて振り返っていた。
2024年の『ザワつく！大晦日』では高嶋ちさ子が特殊詐欺に遭ったことを激白。今回のSPでは、その詐欺の裏側では何が起きていたのかを徹底解説。元特殊詐欺犯が驚きの手口＆実態を明かした。
さらに、クイズ形式で詐欺手口を学ぶ企画も展開。近年多発している“ロマンス詐欺の巧妙テクニック”に関するクイズで、ターゲットにした女性の心をつかむために詐欺師が送った動画の内容について、一茂は「婚約指輪を差し出すような、あなたに…みたいなの動画」と答えたが、MCのサバンナ高橋茂雄は不正解のジャッジ。しかしこの直後、石原良純が「指輪を買いに行った動画」と答え、これが正解となった。
これに一茂は納得がいかない表情で「ちょっと待って…それは変だよ。俺は帰る！帰る！」と大声を上げ、共演者が止める中、マイクを外してスタジオから姿を消してしまった。まさかのハプニングに高橋は「帰ったで…」と青ざめた顔で語り、良純は「季節の変わり目だからしょうがない…」とつぶやいた。
スタジオがしばらくの間、静寂に包まれる中、一茂は無言で席に。その理由を「モニターで見ていたのよ。この2人がずーっと黙って待ってるの。2人が俺のこと待ってるんだと思って、申し訳ない」と明かし、高橋から「おかえり」と声をかけられていた。
