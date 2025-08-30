港区で開かれる“ギャラ飲み”は、どうすれば参加できるのか。女芸人の潜入取材で、エントリー方法と実態が明らかになった。

芸人が己の話術で、衝撃的な体験をエピソードトークに昇華する番組『ドーピングトーキング #1』が8月30日に放送。お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、ギャラ飲み事情を調べるため、港区を仕切る“ボス”の元へ向かった。

そこにいたのは、みよひさんという女性。六本木でバーも経営しており、彼女が9年ほど前に10人ほどのグループで始めた「お車代」をもらっていた飲み会が、名前を変えて今の“ギャラ飲み”になっているのだという。

また、ギャラ飲みにおけるやり取りの方法も明らかになった。「LINEでは『ギャラ飲み』というワードがダメ。ママのアカウントが1回凍結して、今は『Signal』っていうアプリがある」と、秘匿性の高いメッセージアプリを使用。アプリ上で『六本木1h1（1時間1万円） 1名 写真と共にエントリーお願いします』『今から西麻布1H1 写真付きでお願い致します』などと呼びかけると、数秒で何人もの女性から顔写真付きでエントリーが届く。

そこで、『THE W2023』の優勝賞金でセミヌード写真展『MARRY MIKI』を開き、「今の自分を撮るのは全然恥ずかしくなかった」という稲田も、エントリー用の写真を用意してみることに。「宣材写真でいいんじゃないか」と提案するも、ギャラ飲み界隈では加工が当たり前。みよひさんが課金しているアプリを使い、稲田の写真も加工してもらった。

そうして出来上がった写真に、スタジオでは「全然ちゃうやん」「違うじゃねえか」とのツッコミが殺到したが、稲田は「港区では加工してないほう」「これOKのレベルなの」と弁明。一方で、視聴者からは「可愛いやん」「誰よこれ」「加工おそろしいわ」「結構いい線いきそう」「これは稼げる」といったコメントが寄せられた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）