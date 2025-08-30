「ヤクルト５−４広島」（３０日、神宮球場）

広島は相手主砲への痛打が響き、連勝が５で止まった。

先発・高橋は二回、自身４年ぶり安打となる２点適時二塁打を放ったが、直後に相手４番・村上にソロを浴びて１点差に詰め寄られた。続く三回に同点とされ、なおも２死三塁から再び村上にバックスクリーンへ勝ち越し２ラン。右肩の張りで離脱中の森下の代役で今季２試合目の先発に臨むも、３回６安打４失点で降板した。

八回には５番手・辻が村上にソロを被弾。この日３発、全てバックスクリーンに放り込まれた。打線は三回以降、山野を攻略できず、１０戦連続安打中だった主砲・モンテロは来日初の４三振。九回に坂倉の４号２ランで１点差に迫ったが、あと一歩届かなかった。以下、新井貴浩監督（４８）の一問一答。

−八回に辻が村上に一発を浴びた。

「まあまあ、そこもね、打たれてもね、彼は勉強なのでね。ああいう打者を抑えるんだと思って頑張ってもらいたい」

−先発・高橋は立ち上がりは良かったが。

「そうやね。ちょっと固かったかなという印象かな。それにしても相手の４番１人にやられたというかね、バックスクリーンに３発は自分も初めて見たし、これはもう相手の４番がすごいと言うしかない」

−村上に対しては８月の５試合で６本塁打を献上と、なかなか抑えられていない。

「これはやっぱり相手も上がってきてから、ずっと状態がいいからね。かと言って、そこを抑えられるように投手陣には頑張ってもらいたい」

−モンテロは４三振。４番の差を見せられた。

「まあまあ、そこは何もコメントできない。まあ、とにかくこれはもうバックスクリーンに３発だから、これは相手の４番に脱帽かな。また明日しっかり抑えられるように投手陣には頑張ってもらいたい」