「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）

巨人は競り負け、借金２。５位中日に３ゲーム差となり、ＣＳ争いが大混戦となった。

打線は、これまで不動の４番だった岡本が１８年以来、７年ぶりに３番に座り、岸田が球団の第９６代となる４番を務める新打順で臨んだ。１点を追う二回、その４番・岸田が先頭で中前打。２死一、二塁となってリチャードの左前適時打で同点に追いついた。

再び１点を追う展開となった五回２死一、二塁では、三回の第２打席も安打を記録した岸田が左翼線へ同点の適時二塁打を放ち、新４番のバットが打線をけん引。だが、５番・キャベッジが２度の得点圏に走者を置いた場面で凡退するなど、あと１点が奪えなかった。

阿部監督は打線を組み替えた理由について「岡本に数多く打席を回したい。ひとつだけですけど。そこだけです」と説明。好調で勝負強い岸田に岡本の後ろを託し、「今は和真の前にたまらないケースが多い。それなら初回に相手にプレッシャーをかけられるんじゃないかと変えてみたんですけど」と明かした。

岡本は２安打、岸田は３安打と期待に応えたが１０安打で２点とつながらず。投手陣も５投手で計１１四球を与え、阿部監督は「フォアボールが絡んでの失点。全く似たような感じだったね」とため息まじりに語り、「やっぱり、出そうと思って出してるわけじゃないんだけど、ああいうフォアボールを挟むと失点につながりやすいし。『痛かったなあ、あのフォアボール』ってなるので、反省してもらいたいなと思いますね」と語った。