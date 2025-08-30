◇セ・リーグ 阪神3―2巨人（2025年8月30日 甲子園）

阪神が連敗を2で止め、優勝へのマジックナンバーを9としたが、藤川球児監督は「お子ちゃまレベルの選手」「ひよっ子」と厳しい表現で6回の高寺のバント失敗と緩んだ走塁を怒りの口調で指摘した。

1点リードの6回無死一塁。代打・高寺は送りバントに失敗し、投飛。しかも一塁に全力で走ろうとしなかった。藤川監督は「お子ちゃまレベルの選手も多いですから。単純にフライが上がって走っていないとか。その後、1軍の選手と同じように（ベンチの）後ろに下がってしまって。逃げてんじゃない、と。自分のプレーが少しうまくいかないからって下がっているようでは、このチームじゃ戦えない。何をしているんだ、と。それは自分の責任ということでタイガースの1、2軍のスタッフを含めて全員で反省していきたいと思います」と怒気を込めた。

1点差勝利にも「たくさん1軍で野球を戦ってきた選手たちというのは、こういった時期になると非常に強みが出るし、反対に言うと、そうではない選手たちというのは、本当にいるのかなというレベルですね。まあまあ、出てきますね。チームとしては進む方向は一つなんですけど、まだまだひよっ子な選手たちがいますから。このあたりから強くなってほしいなと思います」と藤川監督はチームの引き締めにかかっていた。