¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û±»À¸ÀµµÁ¡¡¸½ÌòºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£Ó£Ç£±£²£Ö¤Ë²¦¼ê¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£·£±²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï£³£°Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Î±»À¸ÀµµÁ¡Ê£´£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£±£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¡£Í¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¸½ÌòºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£Ó£Ç£±£²²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ÆÍ½ÁªÆ±ÍÍ¤Ë½àÍ¥¤â°ÂÄê´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¡£½®Â¤â¡Ö£µÆüÌÜ¤Ï£ÓÎý½¬¤«¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥È¥ë¥¯´¶¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥×¥í¥Ú¥é¤ÎÈùÄ´À°¤À¤±¡×¤âÇ¼ÆÀ¤Î°è¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¸½ÌòºÇÂ¿¤Î¾¾°æÈË¤Î£Ó£Ç£±£²£Ö¤ËÊÂ¤Ö¡££²£°£²£±Ç¯½»Ç·¹¾¥°¥é¥ó¥×¥ê°ÊÍè¤Î£Ó£ÇÀ©ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÍ¥¾¡Àï¤Ï³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤¿£Ó¤ò¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤·¤ÆÎ×¤à¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£