»°ÅÄÍ§Íü²Â¥¢¥Ê¡¡´Ú¹ñ¤Ç¥á¡¼¥¯ÂÎ¸³¡ÈÊÑ¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦»°ÅÄÍ§Íü²Â¡Ê38¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Ç¥á¡¼¥¯ÂÎ¸³¤·¤¿¡È¸ø¼°¼Ì¿¿¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´Ú¹ñÎ¹¡¡´Ú¹ñÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Ï¡Ø¿©¡ÜÇã¤¤Êª¡Ù¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç¥á¥¤¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç¥á¡¼¥¯ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö´é¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¹©Äø¤Ë¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤ÇµÇ°¤Ë´Ú¹ñ¥Õ¥©¥È»£±Æ¤â¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿¡¢7¡Á8Ç¯Á°¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½À¤é¤«¤Ê¤Û¤Û¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡ÈÊÑ¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡É2Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ß¥¿¥Ñ¥ó¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£