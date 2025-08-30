◇セ・リーグ 巨人2―3阪神（2025年8月30日 甲子園）

巨人の岡本和真内野手（29）は30日の阪神戦（甲子園）で「3番・三塁」に入ってフル出場。4打席に入って3打数2安打1四球だった。

岡本が3番に入るのは2018年6月1日オリックス戦（京セラD）以来2647日ぶり。

岡本の7年ぶり3番について阿部慎之助監督（46）は「岡本に数多く打席を回したいという。そこだけです」と説明したが、岡本自身は「僕はずっと何番でもいいと言っているので、関係ないですね」と岡本らしくあっさりと振り返った。

それでもカード初戦の3安打猛打賞から2試合連続マルチ安打。これについては「ありがとうございます。明日も頑張ります」と前向きだった。

なお、岡本と同学年の岸田行倫捕手（28）がプロ8年目、通算289試合目にして初の4番。2人の生まれ年である1996年と同じ第96代4番に就任し、4番初打席から3打席連続安打で猛打賞をマークした。初4番で猛打賞は巨人では2012年の村田修一以来13年ぶりの快挙となっている。

また、岸田は岡本、吉川尚輝、トレイ・キャベッジ、大城卓三、丸佳浩、増田陸、坂本勇人に続いて今季8人目の4番。巨人が同一シーズンで8人を4番起用するのは2015年の阿部慎之助、坂本勇人、亀井善行、長野久義、大田泰示、アンダーソン、村田修一、中井大介以来10年ぶり。