フランクフルト堂安律が圧巻の２発！ ホッフェンハイム戦で鮮やかなミドル＆ダイレクト弾
現地８月30日に開催されたブンデスリーガの第２節で、日本代表MF堂安律が所属するフランクフルトが町田浩樹が故障離脱中のホッフェンハイムと敵地で対戦している。
４−１で快勝した開幕節のブレーメン戦に続いて堂安が先発したフランクフルトは、17分に先制する。
敵陣ペナルティエリア手前の右寄りでパスを受けた堂安が素早くターンして左足を一閃。狙いすました鮮やかなミドルシュートをゴール左に突き刺した。27歳の日本人レフティはフランクフルト加入後、ブンデスリーガ初得点となった。
さらにその10分後には、ゴール前に走り込み、味方の折り返しをダイレクトで押し込んで２点目を奪った。
なお、試合は２−０で推移している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律が鮮烈ミドルで今季ブンデス初ゴール！
