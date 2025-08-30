◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第２８節 神戸１―０横浜ＦＭ（３０日・ノエビアスタジアム神戸）

Ｊ１神戸がＭＦ武藤嘉紀のゴールで勝利をつかみ取った。今季は「腰椎椎間孔狭窄（きょうさく）」で約４か月の離脱を余儀なくされたが、復帰して見事に決勝点。４月６日の新潟戦（ノエスタ）以来、ＦＷ大迫勇也と同時でスタメン出場も果たした。

０―０の前半３７分、エリキが右サイドを突破してエリア内へ。マイナスのクロスを入れると、武藤は自身の前にいたＦＷ宮代大聖へスルーを指示。相手ＤＦに当たって少しボールの勢いが失われたが、足を運び直して右足を振り抜き、ゴール左隅へたたき込んだ。

待望の今季初得点は、長い苦しみの先で生まれた。「腰椎椎間孔狭窄」で手術も行い、約４か月間離脱。開幕直後から８連戦などの過密日程や、より厳しさを増す自身へのマークに体は悲鳴を上げていた。「自分のどこが悪いかも見つからず、ずっと痛みの中でやっていてもうどうしようもなくなって手術をした。痛みの期間が長すぎて、不安と、これからサッカーできるのかという期間が４、５か月あった。そのつらさはかなり厳しいものがあった」。自身も「１４年ぶりくらい」と話す手術、リハビリを乗り越えて復活。スタメン復帰２戦目でマークした、格別のゴールを「かなり気持ちとしても楽になったし、自信もついた」とかみ締めた。

完全復活へは「あとちょっと。怖さもなくなってきたのであと本当に少し。続けることが大事なので、この強度でどれだけ続けていけるかが次の課題」。昨季リーグ、天皇杯の２冠の立役者が、エンジン全開で巻き返しを図る。