¡Úµð¿Í¡Û¥×¥í½é£´ÈÖ¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É°Õ¼±¤»¤º¡×°ì»þÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼´Þ¤à£³°ÂÂÇ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£³¡½£²µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë£´ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡£²²óÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢£³²ó£²»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï±¦Á°¤Ø¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ïº¸ÍãÀþ¤Ø°ì»þÆ±ÅÀ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»°Êý¸þ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤¿¡£ÅöÆü¤Ë£´ÈÖµ¯ÍÑ¤òÃÎ¤ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤Ï¤»¤º¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨£³³ä£µÊ¬£¸ÎÒ¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ëÃË¤¬¡¢½ÅÀÕ¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£