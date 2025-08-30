ABEMAで配信されている恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」の公式X（旧ツイッター）が29日、更新され、番組出演者に対する誹謗（ひぼう）中傷に法的措置を検討していることを報告した。

「今日、好きになりました。」は、現役高校生たちの人間模様を描いた恋愛リアリティー番組。番組公式Xは、「株式会社AbemaTV法務部」の名義で、「番組参加者に対する誹謗中傷コンテンツおよび投稿への法的措置検討について」と題したメッセージを掲載。「特定の番組参加者を名指しした上で、否定的意見を意図的に抽出・編集した悪質な動画の公開を確認しています」と報告した。

すでにプラットフォームの運営側に対して、該当コンテンツへの通報・削除要請をはじめとした対応を行っているとして、さらに「該当コンテンツの発信者に関する情報の開示請求、さらには刑事・民事の法的措置も視野に入れており、今後も同様の行為を確認した場合は、一切の猶予なく訴訟提起を含む厳格な法的措置を直ちに行います」と方針を示した。該当コンテンツの発信者だけでなく、それへのコメントや拡散行為についても「情報開示請求を行うなど法的措置を徹底的に行います」と明言。「番組視聴者やSNS利用者の皆さまにおかれましては、自身の行いが法的責任を伴う可能性を厳重に認識してください」と注意喚起した。「『ABEMA』では、『今日、好きになりました。』をはじめとする、すべての番組において出演者が安心して活動できる環境を確保するため、今後も誹謗中傷や嫌がらせ行為に対して、徹底して厳正に対処してまいります」とコメントしている。