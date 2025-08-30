【セリア】で大当たり見つけたーーーッ！ 鞄につけても可愛い♡「優秀ポーチ」

さっと取り出したい小物がバッグの中で迷子に……。そんなとき、バッグに付けられておしゃれも楽しめるポーチがあると便利です。そこで今回は、見た目も可愛く使い勝手も良さそうな「優秀ポーチ」にフォーカス。ファッション小物感覚で持ち歩けるアイテムを紹介します。

上品デザインできれいめバッグにもマッチ

【セリア】「革風舟形ポーチ レバーナスカン付き」\110（税込）

アイボリーカラーに、レザー調素材 & ゴールド金具が高見えする上品デザインのポーチ。大人女性のファッションにもマッチしそうです。小さめサイズでバッグの持ち手やファスナー部分に付けやすく、使い勝手も良さそう。このポーチがあれば、小物をパンツのポケットに入れたはずなのに失くした、なんてトラブルも回避できるかも。

遊び心あるデザインでバッグがグッとポップに

【セリア】「オーロラマルチポーチ ヤングオイスター」\110（税込）

透明感のある素材にカラフルなデザインが映える、不思議の国のアリスの人気キャラが描かれたポーチ。海の中をイメージしたような貝殻やオーロラカラー、真ん中にちょこんと座るヤングオイスターがキュート。アクセントにもなるため、シンプルコーデの日にも遊び心をプラスできそう。

Writer：licca.M