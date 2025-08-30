µð¿Í¤Ï¹¥µ¡¤Ç°ìËÜ½Ð¤º¡¢ºå¿À¥Þ¥¸¥Ã¥¯£¹¤Ë¡Ä¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂ¼¾å¤Î£³È¯¤ÇÏ¢ÇÔ»ß¤á¤ë
¡¡ºå¿À£³¡½£²µð¿Í¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£³£°Æü¡Ë¡½¡½ºå¿À¤ÏÆ±ÅÀ¤Î¸Þ²ó¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢µß±ç¿Ø¤¬È¿·â¤òµö¤µ¤º¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£²ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¹¥µ¡¤Ç¤¢¤È°ì²¡¤·¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡þ
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£µ¡½£´¹Åç¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£³£°Æü¡Ë¡½¡½¥ä¥¯¥ë¥È¤¬Â¼¾å¤Î£³È¯¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò£³¤Ç»ß¤á¤¿¡£Â¼¾å¤Ï»°²ó¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·£²¥é¥ó¤ËÂ³¤¡¢È¬²ó¤Ë¤â¥½¥í¡£¹Åç¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²µÚ¤Ð¤º¡¢£µÏ¢¾¡¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£
¡þ
¡¡ÃæÆü£¹¡½£·£Ä£å£Î£Á¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£³£°Æü¡Ë¡½¡½ÃæÆü¤¬£´Ï¢¾¡¡£±äÄ¹½½°ì²ó¡¢ÂåÂÇ¥Ö¥é¥¤¥È¤Î£³ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡££Ä£å£Î£Á¤ÏÅû¹á¤¬£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬Ç´¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£