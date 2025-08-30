Ä®Ìî½¤ÅÍ¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¡©¡¡¥·¥Æ¥£GK¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎGK¤Ë³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØBild¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬¥·¥Æ¥£¤ÎGK¤Ç¤¢¤ë¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï31ºÐ¤Î¥è¥Ê¥¹¡¦¥ª¥à¥ê¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¤Î¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¤¬Æ±Áª¼ê¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êü½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï¹âÎð²½¤·¤¿GK¿Ø¤Î¼ãÊÖ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë22ºÐ¤Î¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¡£¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬Êü½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢26ºÐ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤â²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¾õ¥·¥Æ¥£¤Ë¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ¤Ó¥É¥¤¥Ä¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£