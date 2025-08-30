お笑いコンビ「紅しょうが」稲田美紀（36）が30日に放送されたABEMA「ドーピングトーキング」に出演。港区ギャラ飲みの“潜入捜査”を行ったことを明かした。

同番組は「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。稲田は「港区のギャラ飲み事情に関して、大元の女性の方に会ってきたんです」と切り出した。

仲介料などを取らず、メッセージアプリのグループで女性を募り、紹介しているという大元の人物。稲田も実際に女性を2人紹介してもらい“潜入捜査”を敢行したといい、港区ギャラ飲みのリアルを語った。

さらに「私が潜入捜査させてもらった日に、奥に芸能人の方普通に2人で飲んでた」といい、自身のスマホで撮った3ショットを見せながら「亀田大毅さんとバッドボーイズの清人さん」とぶっちゃけ。続けて「これはギャラ飲みじゃなくてタニマチ飲みだった」とフォローし「そことギャラ飲みが一緒に飲んでるっていう、それが港区の実態」と語った。