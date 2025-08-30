µþÅÔ¤¬²¬»³¤Ë5È¯Âç¾¡¡¢4Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤ë¡¡15ÆÀÅÀ¤ÎFW¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡ÖÆÀÅÀ²¦¤è¤êJ1Í¥¾¡¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¡¡µþÅÔ5¡½0²¬»³¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyKYOCERA¡Ë
¡¡µþÅÔ¤¬5¡½0¤Ç²¬»³¤ËÂç¾¡¤·¤Æ4Ï¢¾¡¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò54¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£µþÅÔ¤Ï2·î¤Î³«ËëÀï¤Ç²¬»³¤Ë0¡½2¤È´°ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÀã¿«¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾4Ê¬¡¢²¬»³¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢VAR¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£¤½¤³¤«¤éµþÅÔ¤ÎÌÔ¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£15Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éFW¸¶ÂçÃÒ¡Ê26¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡Ê26¡Ë¤¬º¸Â¤ÇÀèÀ©ÃÆ¡£¡ÖÂçÃÒ¤Ï¤¤¤Ä¤âËÍ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·â¤Æ¤ëÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥¨¥ê¥¢¥¹¡£20Ê¬¤Ë¸¶¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È30Ê¬¤Ë¸¶¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ç¼õ¤±¤¿¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬DF¤òÇØ¤ËÈ¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£¶¯Îõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ï²¼¤Î³ÑÅÙ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥°¥ëÅª¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¤³¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï15¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼¯ÅçFW¥ì¥ª¥»¥¢¥é¡Ê30¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡£ÆÀÅÀ²¦¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥×¥é¥ó¡ÊÆó¤Î¼¡¡Ë¤À¡£J1Í¥¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò½Ð¤¹¡£ÉÕ¿ï¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ9¡£»Ä¤ê10»î¹ç¡¢¥Á¥ç¥¦¡¦¥¥¸¥§´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤¬¡Ö»Ä¤ê»î¹çÁ´Éô¡¢·è¾¡Àï¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÀï¤¦¡×¤È¹æÎá¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬Àä¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤À¡£