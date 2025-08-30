²£ÉÍ¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç²ÐºÒ¡¢¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡¸µ°û¿©Å¹¤«¤é½Ð²Ð
¡¡30Æü¸á¸å8»þ50Ê¬¤´¤í¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©·Ù°ËÀªº´ÌÚ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°û¿©Å¹¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¾ì¤Ï°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÈË²Ú³¹¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ó¥ë¤ä¶õ¤²È¤Ë±ä¾Æ¤·¡¢»Ô¾ÃËÉ¶É¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÊª¤Ë½»¤à70ÂåÃËÀ¤Ï¡Ö1³¬¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2³¬¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È²»¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ»Ô¤Î½÷À¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö¹õ±ì¤ä±ê¤¬Àª¤¤¤è¤¯¾å¤¬¤ê¡¢ÅÅÀþ¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤Ã¤Æ²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£