CHOYAから数量限定「氷熟梅ワイン2025」登場♡秋だけの特別な味わい

秋の訪れとともに、特別な味わいを届けてくれるCHOYAの新作が登場しました。今年の6月に収穫された紀州産完熟南高梅を「氷熟製法」で仕上げた「CHOYA ICE NOUVEAU 氷熟梅ワイン2025」は、フレッシュで華やかな香りと甘酸っぱい口あたりが魅力の数量限定ワイン。市場に出回らない幻の梅を100％使用した、今しか味わえない贅沢な一杯です。大切な人との時間や特別な日を彩るのにぴったりの逸品ですよ。

氷熟製法が生むフレッシュな香り

「CHOYA ICE NOUVEAU 氷熟梅ワイン2025」は、樹上で自然落下した完熟南高梅を急速冷凍し、氷点下で熟成させる「氷熟製法」によって鮮度をキープ。

その梅果汁を発酵させることで、まるで桃のように華やかでフルーティーな香りと、初々しい甘酸っぱさが楽しめます。さらに今年は一部に梅酵母を使用し、より爽やかで上品な口あたりに仕上がっています。

幻の完熟南高梅を100％使用

使用されるのは、和歌山県下の協力農園で特別に生産された紀州産完熟南高梅。自然落下するほど熟した梅は市場に流通しないため“幻の梅”と呼ばれる希少な存在です。

2003年から生産グループを発足し、20年以上の改良を重ねて届けられる高品質な梅を100％使用することで、他では味わえない特別な仕上がりとなっています。

限定感あふれるパッケージと製品概要

価格：希望小売価格1,080円（税抜）

赤を基調とした華やかなパッケージには、氷熟梅のシズルと収穫年「2025」をデザイン。視認性と限定感を兼ね備え、プレゼントにもぴったりです。

・アルコール分：6％

・内容量：720mL

・名称：甘味果実酒

・原材料：紀州産南高梅

・入数：1ケース6本入り

・販売予定数量：約68,000本

・発売予定日：2025年9月16日（火）

・発売地域：全国（限定品）

今だけの特別な梅ワインを楽しんで

毎年秋にだけ楽しめるCHOYAの「氷熟梅ワイン」は、2025年で22年目を迎える特別なシリーズ。

今年収穫された南高梅の瑞々しい香りと爽やかな甘酸っぱさを味わえるのは、この「ICE NOUVEAU」だけです。数量限定での販売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪

自分へのご褒美や大切な人への贈り物に、特別な一杯を楽しんでみてくださいね。