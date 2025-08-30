◇ラグビー アサヒスーパードライ パシフィック・ネーションズカップ2025 1次リーグB組 日本57―15カナダ（2025年8月30日 宮城・ユアテックスタジアム仙台）

世界ランキング13位の日本は同24位のカナダを57―15（前半17―10）で下し、パシフィック・ネーションズカップの1次リーグ初戦を大勝で飾った。

LOワーナー・ディアンズ（23＝ハリケーンズ）が新主将として臨む初陣。今大会不参加でW杯4大会出場経験を持つ絶対的リーダーのリーチ・マイケルに代わる大役を見事に全うした。

10―10で迎えた前半38分、スクラムで相手のペナルティーを獲得するとクイックスタートから攻撃を展開。ディアンズが勝ち越しトライを決めた。前半を終えて17―10。リードしてはいるが、格下のカナダを相手に狙い通りにはスコアできずペナルティーを犯すなど苦戦する場面が目立っていた。

そこで新主将は「一人一人でプレーしようとし過ぎている。ワンチームで、全員が全員のためにプレーしないと」とチーム全体に言葉を掛けた。登録23人中8人が代表1キャップ以下という経験の浅いチーム。熱くなって周りが見えなくなってしまわないよう、修正を促した。

その効果もあり、後半に入ると一気に5連続トライ。50―15の大量リードで後半40分を告げるホーンを迎えたが、プレーを切らず攻撃を続けた。最後は、ディアンズと同学年でこの日が代表デビューとなったHO佐藤健次（22＝埼玉）のゲインからWTB石田吉平（25＝横浜）につないでトライで締めくくった。

ディアンズは80分間フル出場でチームをけん引。言葉よりも行動で引っ張るタイプと自認しているが、プレーと声掛けの両面で主将らしさを発揮した。「良いスタートを切るために大事な試合で勝ってよかった。後半で修正できて、今後に向けてよかった」と手応えを得た。

エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（65）は「ハーフタイムでワーナーを中心に話して、後半は一丸となってチームプレーできていた」と評価。主将としての振る舞いについては「お手本となるプレーがよかった。リーチ以上のリーダーになれる素質を持っている」と大きな期待を寄せた。