¡¡£×£×£Å¤Î½÷»Ò£Õ£Ó²¦¼Ô¤ÇàÈþ¤·¤¶¸µ¤á¤³¤È¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¡¢ÈÜÎô¤Ê¹¶·â¤ÇÄ©Àï¼Ô¸õÊä¤òÃ¡¤ÄÙ¤·¤¿¡£
¡¡£¶·î£²£·Æü¤ËÆ±²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡££··î£²£µÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï¸µ£Î£Ø£Ô½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤òÂåÍý¿Í¤Ë·Þ¤¨¡¢º£·î£±Æü¤Ë¤ÏÁ°²¦¼Ô¥¼¥ê¡¼¥Ê¤È¤Î¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤Ë´°¾¡¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤«¤Í¤Æ½÷»Ò£Õ£Ó²¦ºÂÃ¥¼è¤Ë¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤ë¥ß¥Á¥ó¤¬Ä©Àï¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂåÍý¿Í¥¥¢¥Ê¤¬¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¥è¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¥¢¥Ê¤¬¥ß¥Á¥ó¤È°ìµ³Æ¤¤Á¡£¥ß¥Á¥ó¤¬¥¥¢¥Ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¥¸¥å¥ê¥¢¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤í¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢£Õ£Ó²¦¼Ô¤ÏÆ²¡¹¤È¥¥¢¥Ê¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤¡¢ÉÔ²º¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¥¢¥Ê¤Ï¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¤Ç¥ß¥Á¥ó¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤ë¡£¥ß¥Á¥ó¤Ï¤³¤ì¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤«¤ï¤¹¤È¡¢ÇØ¸å¤Ë²ó¤Ã¤ÆÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î´Ý¤á¹þ¤ß¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢ÂåÍý¿Í¤ò½Ö»¦¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥ß¥Á¥ó¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤·¤°¤µ¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¤À¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥Á¥ó¤ò½±·â¡£¥Ü¥³¥Ü¥³¤È½³¤ê¤Þ¤¯¤ë¤È¡¢¥¥¢¥Ê¤È¤È¤â¤Ë¼¡´üÄ©Àï¼Ô¸õÊä¤òË½¹Ô¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¥¢¥Ê¤¬¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÂÎÀª¤ÇÊá¤é¤¨¤¿¥ß¥Á¥ó¤Î´éÌÌ¤Ë¡¢¥¢¥ê¥Ù¥Ç¥ë¥Á¡Ê¥Ò¥¶½³¤ê¡Ë¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£Â³¤±¤Æ¾ì³°¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¥ß¥Á¥ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¾ì³°¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¤«¤é²¿ÅÙ¤âÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£¥ê¥è¥ó¤Î´Ñ½°¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÂÎÀª¤«¤é¡¢¥ß¥Á¥ó¤ÎÇØÃæ¤Ë¥¹¥È¥ó¥×¤ò¤Ö¤Á¹þ¤àÆÀ°Õ¤Î¹¶·â¡£Ä©Àï¼Ô¸õÊä¤Î´éÌÌ¤ò¡¢Å´³¬ÃÊ¤Ë·ãÆÍ¤µ¤»£Ë£Ï¤·¤¿¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡Ö¤ª¤é¤¢¡ª¡×¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª¡¡³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤í¤è¡¢¤ª¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ð¥«¥¿¥ì¡ª¡¢¤ª¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£°¤Î£Õ£Ó²¦¼Ô¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¸þ¤±¡¢ÈóÆ»¤ÎÀèÀ©¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£