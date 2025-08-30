¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î£³ÈÖµ¯ÍÑ¤Ï¡Ö¿ôÂ¿¤¯ÂÇÀÊ¤ò²ó¤·¤¿¤¤¡×¡¡ÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹Âç¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¤¯»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£³¡½£²µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ïºå¿À¤È¤ÎÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¼Ú¶â£²¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥àº¹¤ÏºÆ¤Ó£±£µ¡££µ²ó£±»à°ìÎÝ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿£²ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬£µ²ó¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤ò£±£¸Ç¯£¶·î£±Æü¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£³ÈÖ¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤ò£´ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤¿¿·ÂÇÀþ¤Ï¡¢´ßÅÄ¤Î£³°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÙÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢µß±ç¿Ø¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ºÆ¨¤²ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¡Úµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¼°æ¾å¤Ï
¡Ö»Íµå¤¬Íí¤ó¤Ç¤Î¼ºÅÀ¡£¤Ê¤ó¤«Á´¤¯»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¡½Ãæ·Ñ¤®¤â»ÍµåÂ¿¤«¤Ã¤¿
¡Ö½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦»Íµå¤¬¶´¤à¤È¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡£·ë¶É¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤¢¤Î»Íµå¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½£³ÈÖ²¬ËÜ¡¢£´ÈÖ´ßÅÄ¤ÈÂÇ½çÊÑ¤¨¤¿
¡Ö²¬ËÜ¤Ë¿ôÂ¿¤¯ÂÇÀÊ¤ò²ó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤³¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡½´ßÅÄ£´ÈÖ¤ÏÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤âÇã¤Ã¤Æ
¡Ö¤Þ¤¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡££´ÈÖ¡¢º£¤Ï¤ÍÏÂ¿¿¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é½é²ó¤ËÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡½´ßÅÄ¤Ï£³°ÂÂÇ
¡ÖÉ¬»à¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤¢¤È°ìÊâ¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¼«¿®¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£²¿¤È¤«¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×