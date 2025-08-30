◇ラグビー アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ２０２５ 日本５７―１５カナダ（３０日、ユアテックスタジアム仙台）

１次リーグＢ組で、世界ランク１３位の日本は、同２４位のカナダに５７―１５で勝利。この日２トライを挙げたＷＴＢ石田吉平（横浜）は「自分としては、もっと強気にボールをもらいにいって、ミスマッチを作って、日本を勢いづけられるように」とどん欲さをのぞかせた。

７人制で２１年東京、２４年パリ五輪の日本代表。パリ後に１５人制に専念し、所属の横浜では昨季１６試合に出場した。鋭いステップが武器のトライゲッターは、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）に素質を見抜かれ今年ジャパン入り。代表３戦目で初トライを挙げ「一番うれしいのは、一緒にやっている選手から信頼される。信頼を勝ち取れるというのがうれしいので。みんなに信頼される選手になれるように」と、白い歯をこぼした。

１６７センチ、７４キロと国内でも小柄なＷＴＢ。リーグワンでは出色のハイボールも「日本人とは違う体の大きさ、強さだったりする。身長、体重を言い訳にしたら終わってしまうので。この体で何ができるかを、考えながらやっていきたい」と、国際レベルで課題も見えた。指揮官は「試合に出れば出るほど、成長する」と期待を寄せる２５歳。１９年以来の優勝に向け、石田は「トライを絶対に取り切る。求められる選手になる。ボールを要求して、一戦一戦たたかって成長して、優勝して。自分もトライにこだわる選手になっていきたい」と意気込んだ。