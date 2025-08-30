フォレンダムvsアヤックス スタメン発表
[8.30 オランダ・エールディビジ第4節](クラス・スタディオン)
※23:30開始
<出場メンバー>
[フォレンダム]
先発
GK 1 K. van Oevelen
DF 3 M. Amevor
DF 5 P. Ugwu
DF 20 N. Verschuren
DF 32 Y. Leliendal
MF 7 O. Kökçü
MF 8 G. Yah
MF 11 A. Oehlers
MF 18 N. Bukala
MF 99 アンソニー デスコット
FW 9 H. Veerman
控え
GK 16 R. Steur
GK 22 D. Vlak
DF 4 ゼヴィアー エンブヤンバ
DF 14 A. Meijers
DF 28 S. Esajas
MF 6 A. Plat
MF 27 M. Mau-Asam
MF 40 R. van Cruijsen
FW 10 B. Kuwas
FW 17 J. Ideho
FW 21 ロベルト・ミューレン
監督
クライスリック
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 4 板倉滉
DF 5 O. Wijndal
DF 15 Y. Baas
MF 7 ラウール・モロ
MF 8 ケネス・テイラー
MF 10 オスカル・グロフ
MF 23 ステーフェン ベルハイス
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 22 レムコ・パスヴェール
GK 52 P. Reverson
DF 3 A. Gaaei
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 37 ヨシプ シュタロ
MF 6 Y. Regeer
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 11 M. Godts
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 D. Konadu
FW 20 ベルトラン・トラオレ
FW 43 R. Bounida
監督
ヨン ハイティンハ
