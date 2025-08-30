[8.30 オランダ・エールディビジ第4節](クラス・スタディオン)

※23:30開始

<出場メンバー>

[フォレンダム]

先発

GK 1 K. van Oevelen

DF 3 M. Amevor

DF 5 P. Ugwu

DF 20 N. Verschuren

DF 32 Y. Leliendal

MF 7 O. Kökçü

MF 8 G. Yah

MF 11 A. Oehlers

MF 18 N. Bukala

MF 99 アンソニー デスコット

FW 9 H. Veerman

控え

GK 16 R. Steur

GK 22 D. Vlak

DF 4 ゼヴィアー エンブヤンバ

DF 14 A. Meijers

DF 28 S. Esajas

MF 6 A. Plat

MF 27 M. Mau-Asam

MF 40 R. van Cruijsen

FW 10 B. Kuwas

FW 17 J. Ideho

FW 21 ロベルト・ミューレン

監督

クライスリック

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 4 板倉滉

DF 5 O. Wijndal

DF 15 Y. Baas

MF 7 ラウール・モロ

MF 8 ケネス・テイラー

MF 10 オスカル・グロフ

MF 23 ステーフェン ベルハイス

MF 28 K. Fitz-Jim

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 22 レムコ・パスヴェール

GK 52 P. Reverson

DF 3 A. Gaaei

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 37 ヨシプ シュタロ

MF 6 Y. Regeer

MF 18 デイビィ・クラーセン

FW 11 M. Godts

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 19 D. Konadu

FW 20 ベルトラン・トラオレ

FW 43 R. Bounida

監督

ヨン ハイティンハ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります