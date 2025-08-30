マンチェスター・Uvsバーンリー スタメン発表
[8.30 プレミアリーグ第3節](オールド トラフォード)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 10 マテウス・クーニャ
控え
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
ルベン・アモリム
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 Q. Hartman
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 18 ヤルマル エクダル
MF 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 24 ジョシュ・カレン
MF 28 ハンニバル・メイブリ
FW 9 ライル・フォスター
控え
GK 13 M. Weiß
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 22 オリバー ゾンネ
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 19 Z. Flemming
MF 21 アーロン ラムジー
MF 29 J. Laurent
FW 10 マーカス エドワーズ
FW 17 ルーム・チャウナ
監督
スコット・パーカー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります