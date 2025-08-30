[8.30 プレミアリーグ第3節](オールド トラフォード)

※23:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

MF 2 ディオゴ・ダロト

MF 7 メイソン・マウント

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

FW 10 マテウス・クーニャ

控え

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 13 パトリック・ドルグ

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

監督

ルベン・アモリム

[バーンリー]

先発

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 3 Q. Hartman

DF 5 マクシム・エステーブ

DF 18 ヤルマル エクダル

MF 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン

MF 8 レスリー・ウゴチュク

MF 11 ジェイドン・アンソニー

MF 24 ジョシュ・カレン

MF 28 ハンニバル・メイブリ

FW 9 ライル・フォスター

控え

GK 13 M. Weiß

DF 4 ジョー・ウォーラル

DF 22 オリバー ゾンネ

DF 23 ルーカス・ピレス

MF 19 Z. Flemming

MF 21 アーロン ラムジー

MF 29 J. Laurent

FW 10 マーカス エドワーズ

FW 17 ルーム・チャウナ

監督

スコット・パーカー

