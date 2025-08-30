µð¿Í¤¬£±ÅÀº¹ÇÔÀï¡¡ÂÇ½çÁÈ¤ßÂØ¤¨¤â£±£°°ÂÂÇ¤Ç£²ÆÀÅÀ¡¡¿·£´ÈÖ´ßÅÄ£³°ÂÂÇ¡õÅ¬»þÂÇ¤â£µÈÖ¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¥Ö¥ì¡¼¥
¡¡¡Öºå¿À£³¡Ý£²µð¿Í¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¿·£´ÈÖ¤Î´ßÅÄ¤¬Ê³µ¯¤¹¤ë¤â¡¢Åê¼ê¤Î»Íµå¤¬¼ºÅÀ¤ËÍí¤àÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤ºÇÔÀï¡£¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Îº¹¤Ï¡¢ºÆ¤Óº£µ¨ºÇÂç¥¿¥¤¤Î£±£µ¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤Ï½é²óÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢£±»àÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¹²¼¤ËÃæÁ°¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿»°²ó¤â£±»à¤«¤éÃæÌî¤Ø¤Î»Íµå¤òµ¯ÅÀ¤Ë£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤Æ¡¢º´Æ£µ±¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬ºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î¸Þ²ó¤â¡¢ÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤Ë»Íµå¡££±»à¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°æ¾å¤Ï¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷¤â£²»àËþÎÝ¤È¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢·§Ã«¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£°æ¾å¤Ï£´²ó£²¡¿£³¤ò£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¤À¤Ã¤¿²¬ËÜ¤¬£±£¸Ç¯°ÊÍè¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£³ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢´ßÅÄ¤¬µåÃÄ¤ÎÂè£¹£¶Âå¤È¤Ê¤ë£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¿·ÂÇ½ç¤ÇÎ×¤ó¤À¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦Æó²ó¡¢¤½¤Î£´ÈÖ¡¦´ßÅÄ¤¬ÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°ÂÇ¡££²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Þ²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¡¢»°²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤â°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿´ßÅÄ¤¬º¸ÍãÀþ¤ØÆ±ÅÀ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¿·£´ÈÖ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¡£¤À¤¬¡¢£µÈÖ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬£²ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤ÇËÞÂà¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤È£±ÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£