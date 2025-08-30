ITZY¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ·èÄê
ITZY¤¬¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ãThe 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET¡ÇS FLY! ¡ÈON AIR¡É¡ä¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò10·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÄÉ²Ã¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÂ®Àè¹Ô¤Ï8·î31Æü10»þ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿10·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢JAPAN 2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCollector¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¿·¶Ê½éÈäÏª¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
◾️¡ãThe 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET¡ÇS FLY! ¡ÈON AIR¡É¡ä
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡¡¡¡³«¾ì16:00¡¡³«±é17:00
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡¡¡¡³«¾ì15:00¡¡³«±é16:00
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡¡¡¡³«¾ì15:00¡¡³«±é16:00¡ÊÄÉ²Ã¸ø±é¡Ë
¢¡ÄÉ²Ã¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¾ðÊó
¡¦ºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊMIDZY JAPAN W²ñ°÷Àè¹Ô¡Ë2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë10:00~9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡¡¡¡¡¡
¡¦2¼¡Àè¹Ô¡ÊMIDZY JAPAN²ñ°÷Àè¹Ô¡Ë2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00~9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¡¦3¼¡Àè¹Ô¡ÊMIDZY JAPAN MOBILE²ñ°÷Àè¹Ô¡Ë2025Ç¯£¹·î12Æü¡Ê¶â¡Ë10:00~9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¢§¡ãThe 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET¡ÇS FLY! ¡ÈON AIR¡É¡äÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.itzyjapan.com/feature/4th_fanmeeting
