¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¡¢¡Ö»¸¡¹¥Ç¥¤¥º¡×¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×¤Î¡ÖTHE FIRST TAKE¡×²»¸»¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×Web¸ÂÄê¤Î´´ÍÕ¤ª¤·¤ã¤Ù¤êver.MV¸ø³«¤â
¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¤¬¡¢ÀèÆüÈäÏª¤·¤¿¡Ö»¸¡¹¥Ç¥¤¥º¡×¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×¤Î¡ÖTHE FIRST TAKE¡×²»¸»¤ò9·î6Æü0»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö»¸¡¹¥Ç¥¤¥º¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡ÙSeason 1¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡È¹¥¤¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿·¶Ê¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×¤Ï¡¢Æ±¥¢¥Ë¥áSeason 2¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¤é¤·¤¤ÀÄ½Õ¥ÉÄ¾µå¤Î¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥¢¥ª¤È°ì½Ö¤Î¥¥é¥á¥¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦REAL AKIBA BOYZ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¥·¥ã¥¦¥¿¡¼¤Ë·Þ¤¨¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÈ¯»£¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËËÜÆü¡¢¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦´´ÍÕ¤¬°¤ÇÈÊÛ¤ÈÆàÎÉÊÛ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊÛ¤ÇÃý¤êÅÝ¤¹¡¢¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×Web¸ÂÄê ´´ÍÕ¤ª¤·¤ã¤Ù¤êver.¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£MV¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë´´ÍÕ¤¬¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
https://youtu.be/BVDrX2RthAI
¤Ê¤ª¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¤Ï¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥« Release One-Man Live¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×¡ä¤¬¡¢10·î17Æü¤ËÅìµþ¡¦harevutai¡¢10·î26Æü¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄShangri-La¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
◾️ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¢¡»¸¡¹¥Ç¥¤¥º - From THE FIRST TAKE
https://spiraspica.lnk.to/SunSunDays_TFT
¢¡¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥ feat.REAL AKIBA BOYZ - From THE FIRST TAKE
https://spiraspica.lnk.to/AotoKirameki_TFT
◾️¡ã¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥« Release One-Man Live¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×¡ä
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ harevutai
»þ´Ö¡§³«¾ì¡¡18:15 / ³«±é 19:00
ÎÁ¶â¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°6,600±ß¡ÊÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡¦DÂåÊÌ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§HOT STUFF PROMOTION¡Ê050-5211-6077¡Ë
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå ÇßÅÄShangri-La
»þ´Ö¡§³«¾ì¡¡17:00 / ³«±é 17:30
ÎÁ¶â¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°6,600±ß¡ÊÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡¦DÂåÊÌ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§À¶¿å²»Àô 06-6357-3666
◾️10th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×
2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
CDÍ½Ìó¥¹¥È¥¢°ìÍ÷URL¡§https://spiraspica.lnk.to/aotokirameki_PKG
Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥È¥¢URL¡§https://spiraspica.lnk.to/AotoKirameki
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¦½é²ó»ÅÍÍ¡ÊCD only¡Ë
VVCL-2720¡¡1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
VVCL-2721¡Á2¡¡2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·¥È¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
1.¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥ ¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×Season 2 ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¡ÚÀè¹ÔÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Û¡Êºî»ì¡§´´ÍÕ¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§À¶²È ´²¡Ë
2.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
3.»¸¡¹¥Ç¥¤¥º -piano ver.- ¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×Season 1 ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¡Êºî»ì¡§´´ÍÕ¡¡ºî¶Ê¡§»ûÀ¾ÍµÆó¡¡¥Ô¥¢¥ÎÊÔ¶Ê¡§½Å±ÊÎ¼²ð¡Ë
4.¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥ -Instrumental-¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿¡Ë
4.¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥ -TV ver.-¡Ê´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿¡Ë
¢¡Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ê´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿¡Ë
1.¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥ Music Video
2.¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥ Behind The Scenes
3.TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×Season 2 ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
¢¡10th Single¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×ÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡õ¡Ö¥¹¥Ô¥¹¥Ô´ÑÂ¬Ââ¡×²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ
2025Ç¯8·î6Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡¢¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥« 10th Single¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×¤ÎÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡õ¡Ö¥¹¥Ô¥¹¥Ô´ÑÂ¬Ââ¡×
²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ûÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊË¡¿ÍÊÌ³¨ÊÁ¡Ë¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞÊÌ¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«ËÜ¿Í¤Î³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨CD1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¤ÄÆÃÅµ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¡¦Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë
¡¦HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¡¦WonderGOO/¿·À±Æ²Á´Å¹¡Ê°ìÉôÅ¹çÔ½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¿·À±Æ²WonderGOO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¦¤È¤é¤Î¤¢¤Ê
¡¦¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬
¡¦¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«±þ±çÅ¹
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢¨Amazon¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î±¿ÍÑ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¡Ö¥¹¥Ô¥¹¥Ô´ÑÂ¬Ââ¡×²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ
¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ô¥¹¥Ô´ÑÂ¬Ââ¡×¥µ¥¤¥ÈÆâÀìÍÑ¥ê¥ó¥¯¤«¤éSony Music Shop¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¤´Í½ÌóÄº¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢<Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ô¥¹¥Ô´ÑÂ¬Ââ ver.¡Ë>¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡Ö¥¹¥Ô¥¹¥Ô´ÑÂ¬Ââ¡×¤Ø¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ç¤â¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¤´»²²Ã²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Æþ²ñ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢<¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ô¥¹¥Ô´ÑÂ¬Ââ ver.¡Ë>¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö
<Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ô¥¹¥Ô´ÑÂ¬Ââ ver.¡Ë>
2025Ç¯6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë18:00 ¡Á 2025Ç¯7·î6Æü¡ÊÆü023¡§59¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÃíÊ¸¤ÎÊý
<¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ô¥¹¥Ô´ÑÂ¬Ââ ver.¡Ë>
2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¡Á Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¾ÜºÙ¡§https://smam.jp/spiraspica/
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
10th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×ÄÌ¾ïÈ×¡¿´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
¢¡¿·¶Ê¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×Pre-add / Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥¢¥ª¤È¥¥é¥á¥¡×¤òApple Music¤Î¡íPre-add¡í¡¢Spotify¤Î¡íPre-save¡í¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡Ú¤³¤³¤À¤±¤Î¡ª¡ª¡ª´´ÍÕ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨»öÁ°ÅÐÏ¿Äº¤¯¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÇÛ¿®Æü¤Ë¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î³Ú¶Ê¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë18:00¡Á2025Ç¯7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¤³¤³¤À¤±¤Î¡ª¡ª¡ª´´ÍÕ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è
¡û»²²ÃÊýË¡
https://spiraspica.lnk.to/aotokirameki_PAPS¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¢ Apple Music¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡ÖPre-add on Apple Music¡×¡¢Spotify¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡ÖPre-save on Spotify¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¹¤ë¤ÈÆ°²è»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¤ØÁ«°Ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢´´ÍÕ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù
¸¶ºî¡§Ê¡ÅÄ¿¸°ì¡Ê¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§¼Ä¸¶·¼Êå
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÉÚÅÄÍê»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÀÐÅÄ°ì¾
Éû´ÆÆÄ¡§»³ËÜ¤æ¤¦¤¹¤±
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§»³ºê½ß¡¦È¬½Å³ßÍÎÊ¿
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§郄¶¶¾°Ìð
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§À¾¸¶·ÃÍø¹á
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±ÊÌÚÊâ¼Â
¿§ºÌÀß·×¡§»³¸ýÉñ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§º¬ËÜÍÎ¹Ô
©Ê¡ÅÄ¿¸°ì/SQUARE ENIX¡¦¥¢¥Ë¥á¡ÖÃå¤»Îø¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´Æ£ÎÜÎ¤
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§º´µ×´ÖÍªÌé
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ç¤Û¿
ÊÔ½¸¡§Ê¿ÌÚÂçÊå
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Æ£ÅÄ°¡µª»Ò
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÌîºêÇî¼ù¡¦¾®ÎÓ°¡°ÍÎ¤
²»³Ú¡§ÃæÄÍÉð
À©ºî¡§CloverWorks
¢¡¥¥ã¥¹¥È
´îÂ¿Àî³¤Ì´¡§Ä¾ÅÄÉ±Æà
¸Þ¾ò¿·ºÚ¡§ÀÐÌÓæÆÌï
´¥¼Ó¼÷³ð¡§¼ï粼ÆØÈþ
´¥¿´¼÷¡§ÍÓµÜÈÞÆá
¸Þ¾ò·°¡§Éà¥¢¥Ä¥·
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
2025Ç¯7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
7·î5Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË24:00¡Á¡¡TOKYO MX¡¦BS11¡¦·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó
7·î10Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË26:04¡Á¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó
7·î10Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË26:30¡Á¡¡¥á¡Á¥Æ¥ì
7·î10Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24:56¡Á¡¡ËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷
7·î6Æü¤è¤êËè½µÆüÍË22:00¡Á¡¡AT-X
8·î23Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË22:00¡Á¡¡¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹
ºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bisquedoll-anime.com/
ºîÉÊ¸ø¼°X¡§https://x.com/kisekoi_anime¡¡¡Ê@kisekoi_anime¡Ë
ºîÉÊ¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@kisekoi_anime¡¡(@kisekoi_anime)
◾️¡ã´´ÍÕÀ¸ÃÂº×¡Á¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡¢¤ß¤¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ð¡¼¤¹¤Ç¡¼!(Á°Ìëº×)¡Á¡ä
2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ duo MUSIC EXCHANGE
»þ´Ö¡§³«¾ì¡¡18:30 / ³«±é 19:00
ÎÁ¶â¡§°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È 6,600±ß¡ÊÁ´¼«Í³¡¦DÂåÊÌ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§HOT STUFF PROMOTION¡Ê050-5211-6077¡Ë
5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï
¢¡¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥« ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥« ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥« ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥« ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
