¥¤¥Á¥í¡¼¡¢·èµ¯½¸²ñ¤Ç¾¾°æ½¨´î¤ÈºÆ²ñ¡Ö¤¤¤ä¤¡´ò¤·¤¤¤Í¡×¡ÖºÇÄã55¡ÊºÐ¡Ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤è¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡Ö¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¡×¤È¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê51¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´ KOBE CHIBEN¡×¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¤¤è¤¤¤è31Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜÈÖ¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿30Æü¤ÎÌë¡¢Á°ÆüÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏKOBE CHIBEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Ç·èµ¯½¸²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³»²Àï¤Î¾¾°æ½¨´î¡Ê51¡Ë¤â¹çÎ®¤·¡¢´¥ÇÕ¤Î°§»¢¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¡Ö¡Ê½÷»ÒÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ë¼ÂÀï´¶³Ð¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¤À¤«¤éµ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¡¢É¬¤º¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÝÉñ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏºÆ²ñ¤·¤¿¾¾°æ¤È¶á¶·¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¾¾°æ¤Ï¼éÈ÷¤ÇÂ¤òÉé½ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢9²ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¾¾ºäÂçÊå¡Ê44¡Ë¤¬4Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û¡Ê49¡Ë¤¬½é»²Àï¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¥Ò¥Ç¥Þ¡¼¡Ê¾¾°æ¤Î¿·¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©
¾¾°æ¡§µîÇ¯¥Ò¥Ç¥¥Þ¥Ä¥¤¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ò¥Ç¥Þ¡¼¤Ç¤¹¤«¡£ËèÇ¯¡Ê¸Æ¤ÓÊý¡ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£µîÇ¯¤Î¡ÊÄË¤á¤¿Â¤Î¡Ë¤È¤³¤í¤Ï¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤â¤¦´°Á´¤Ë¼£¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤¤¤ä¤¢¡¢´ò¤·¤¤¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤Î4¿Í¡Ê¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¾¾°æ¡¢¾¾ºä¡¢¾¾°æ²Ô¡Ë¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤¢¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¾°æ¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤·¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¡¼¥°¤¬°ã¤¦¤·¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§Æ±¤¸¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡£
¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼4¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢°úÂà¸å¤ËÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò²þ¤á¤Æ¤«¤ß¤·¤á¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤È¾¾°æ¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤ªÊ¢¤É¤¦¡©
¾¾°æ¡§¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§ËÍ¡¢¾ÆÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ30Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡È¾Æ¤»Õ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¾°æ¡§¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬¾Æ¤¤¤¿¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÌõ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¹¥¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤¬1Ëç¾Æ¤¤¤Æ¡¢¡¢¡¢
¾¾°æ¡§¤Ï¤¤¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¾Æ¤²Ã¸º¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤è¤·¤Ã¡£¤â¤¦¤³¤ì¤Í¡¢¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¡¢¿Í¤Ë¡£30Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡È¾Æ¤»Õ¡¦¥¤¥Á¥í¡¼¡É¤Î¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢µîÇ¯¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ç¯¡¹¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿2¿Í¡£
¾¾°æ¡§¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½÷»ÒÌîµå¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢²æ¡¹¤¬¤¤¤¤ÊÉ¤Ë¡£¤½¤ì¤òÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤½¤ì¤ÏËÍ¤é¤ÎÂç¤¤Ê»ÈÌ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¾¾°æ½¨´î¤ÏºÇÄã55¡ÊºÐ¡Ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤è¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£
¾¾°æ¡§¤¢¤È1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5²ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§ºÇÄã¤Ç¤â¤À¤«¤é¤Í¡£
¾¾°æ¡§¤½¤ì¤Þ¤Ç½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤«¡ÊÉé¤±¤ëÆü¤¬¡Ë¤¯¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¾¾°æ¤µ¤ó¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾°æ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¢¤ì¡ÊºòÇ¯¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡Ë¤Ï¤Þ¤°¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë¡£°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤À¤«¤é¤¢¤ì¤òºÆ¸½¤·¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¹ó¤ÊÏÃ¤Ç¡£ÌÀÆü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤º¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡Ë¤¤¤¯´¶¤¸¤«¤É¤¦¤«¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤Ç¤â²¶¤â¥®¥ê¥®¥ê¤À¤è¡£
¾¾°æ¡§¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤â¤¢¤Î¡Ê¹¤¤¡Ëµå¾ì¤Ç¡£ÌÀÆü¤É¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§OK¡¢OK¡¢¤½¤¦¤À¤Í¡£
¡Ú»î¹çÆüÄø¡Û
SATO presents¡Ö¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¡×vs¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´ KOBE CHIBEN¡×
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å1»þ30Ê¬»î¹ç³«»Ï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¡Ë
