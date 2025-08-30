¡ÚÂ¼À¥¼Ó±Ñ¡Û½©¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÁ¯Îõ¤ÊÀÖ♡ Ã¦¥Ö¥Ê¥ó¤Ê¡Ö¥°¥ì¡¼¡ß¿§¤Ã¤Ý¤ÊÀÖ¡×¥³¡¼¥Ç¤È¤Ï¡©
¤³¤Î½©¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¤ª¤·¤ã¤ìÊÐº¹ÃÍ¥¢¥Ã¥×¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤¤¿§µ¤¤ò¾ú¤·¤À¤¹¡Ö¥°¥ì¡¼¡ß¿§¤Ã¤Ý¤ÊÀÖ¥³¡¼¥Ç¡×¤ò2¤Ä¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¤È¡¢¥³¡¼¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ëÀÖ¤ÎÁêÀÈ´·²¥³¡¼¥Ç¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
¥°¥ì¡¼¤È¤¢¤ï¤»¤ë°¦¤µ¤ì¥«¥é¡¼
½Ü¤Ê¥°¥ì¡¼¤ÏÇÛ¿§¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó
¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥°¥ì¡¼¤Ï¤³¤Î½©¤âÂç³èÌö¡£
½÷¤Ã¤Ý¤¯¤¤¤¯¤Ê¤éÀÖ¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤Î¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤ë¥³¥Ä¡£
¥ª¥È¥Ê¤Ê¥µ¥¨¤Ï¡Ú¿§¤Ã¤Ý¤ÊRED¡Û
¤³¤Î½©¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÁ¯Îõ¤ÊÀÖ¡ª¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥³¥Ä¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¤È¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¡£
¥ª¥È¥Ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¥Ö¥Ê¥ó¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ÇÛ¿§¥³¡¼¥Ç¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹♡
Cordinate ¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥óÉ÷¤Ê¥·¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç
¥·¥Ã¥¯¤Ê¥°¥ì¡¼¥³¡¼¥Ç¤ËÀÖ¾®Êª¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¥×¥é¥¹♡ ¥Ñ¥ó¥×¥¹¤âÀÖ¤Ç¤¢¤ï¤»¤ë¤ÈÅý°ì´¶¡ý¡£
Cordinate ÀÖ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤¬±Ç¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥Ç
ÀÖ¤ò¼çÌò¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¥³¡¼¥Ç¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¥³¡¼¥ÇÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡£
»£±Æ¡¿»³Â¼Í´ÂÀÏº¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»³ÅÄ¥Þ¥¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿Â¼À¥¼Ó±Ñ¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
Â¼À¥¼Ó±Ñ
RayÊÔ½¸Éô ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò