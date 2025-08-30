お笑いコンビ「紅しょうが」稲田美紀（36）が30日に放送されたABEMA「ドーピングトーキング」に出演。港区ギャラ飲みの大元に会ったエピソードを披露した。

同番組は「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。稲田は「港区のギャラ飲み事情に関して、大元の女性の方に会ってきたんです」と切り出した。

スマホの写真を見せながら「みよしママっていうんですけど。この方がもともと9年前に10人ぐらいのグループで始めた。その時は“お車代”って始めたけど、今は“ギャラ飲み”に名前が変わってる」と説明。仲介料などを取らず、メッセージアプリのグループで女性を募り、紹介していると明かした。

続けて「芸能人の方はほとんどいないんですけど、唯一“女の子紹介して”って言って、でもママにお礼がなくて、ママが全然好きじゃないって言ってるのは塩谷瞬さん」と暴露。これに共演芸人らは大爆笑。「平成ノブシコブシ」吉村崇は「いにしえのプレイボーイやん」とつっこんだ。