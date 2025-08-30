『24時間テレビ』岩田剛典、アート制作開始 昨年は間に合わず…今年は気合十分「絶対に間に合わせます！」
ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が、日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）に出演。「岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション」がスタートした。
【写真】昨年も…生放送でスプーンアートに挑戦していた岩田剛典
昨年に引き続き行われる同企画では、同局系『誰も知らない明石家さんま』から生まれた企画「さんま画商プロジェクト」でも大人気のアーティスト・青山哲士氏に岩田が弟子入りし、『24時間テレビ』の2日間のライブアートで作品を仕上げる。自宅にアトリエを持ち、プロの画商も絵の才能を認める岩田が、ライブペインティングでどんな作品を生み出すのか。
さらに、今回は企画に賛同した有名なアーティストなども作品を出品。岩田が生で作りあげた作品と、有名アーティストの作品が集まり、『24時間テレビ』放送中にチャリティーオークションが開催される。さらに、出品された豪華な作品群がひとつの巨大アートとして番組内で披露されるという演出も。いったいどんな作品がかけあわさって、ひとつのアートとなるのか。
オークショニアは、総合司会の上田晋也が務める。国技館での制作スタート直前、上田から「去年はオークションまでに完成が間に合わなかったけど、今年は大丈夫？（今回制作予定の絵は）かなり細かい絵だけど間に合うの？」という愛あるプレッシャーを受けて、「去年よりも絵の難易度は高いかもしれないですが、絶対に間に合わせます！頑張ります！」と笑顔で意気込みを返した岩田。特訓したという技で、作品を仕上げる。
1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。東京・国技館などから生放送され、上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（※50音順）がチャリティーパートナー、横山裕（SUPER EIGHT）がチャリティーマラソンランナー、イモトアヤコがスペシャルサポーターを務める。なお、高橋海人（※高＝はしごだか）は体調不良のため欠席となり、企画「ボーダーレスLIVE『We are the No Borders!!』」はTravis Japanの松田元太が代役を務める。
今年は、チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトの「パラスポーツ応援募金」、能登復興に寄り添う石川県出身の浜辺らの「能登復興支援募金」の目的別募金を設置。引き続き、一般募金（福祉、環境、災害支援）も受け付けている
