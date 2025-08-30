¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù²£»³Íµ¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¹¥¿ー¥¿ー¤ÏÁêÍÕ²íµª¡ª¡Ö¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¡¢Í§Ã£¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤ÎÃíÌÜ´ë²è¡Ö²£»³Íµ¤¬Áö¤ë¡ª»Ò¤É¤â»Ù±ç¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥¹¥¿ー¥¿ー¤ò¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²£»³¤ÎÌÁÍ§¡¦ÁêÍÕ²íµª¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¢£¥¹¥¿ー¥¿ー¤Ï¡Ö±ï¤Î¤¢¤ë¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¡×¤È¤À¤±¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²£»³
º£¡¢»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¹ñµ»´Û¤Þ¤ÇÁö¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Þ¥é¥½¥ó¡£º£²ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¶¯¤¤»×¤¤¤ÇÄ©¤à²£»³Íµ¤Î¤¿¤á¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥¹¥¿ー¥¿ー¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ëÁêÍÕ²íµª¤À¤Ã¤¿¡£
Åö½é¡¢Ã¯¤¬¥¹¥¿ー¥¿ー¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö±ï¤Î¤¢¤ë¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¡×¤È¤À¤±¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²£»³¡£ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¹¤°¡¢ÁêÍÕ²íµª¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ½Ð¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤à¤È¡¢¡Ö¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¡¢Í§Ã£¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ë»¤·¤¤¤Î¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¢£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÍ§¾ð¤ò¤Ï¤°¤¯¤ó¤Ç¤¤¿²£»³¤ÈÁêÍÕ
²£»³Íµ¤ÈÁêÍÕ²íµª¤Ï»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ§¾ð¤ò¤Ï¤°¤¯¤ß¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
ÁêÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢²£»³¤¬ÀÎ¡¢Äï¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËË¬Ìä¤·¤¿ÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤Î±ÇÁü¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿ÁêÍÕ¤¬¡¢Åö»þ¤Î²£»³¤ä²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤À¤·¡¢¡Ö½¼¡Ê¡á²£»³¤ÎÄï¡Ë¤¬»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¤¤¤¿º¢¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢ÎÞ¤ÇÀ¼¤ò¤Ä¤Þ¤é¤»¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤ß¤Á¤ã¤ó¡Ê²£»³¤ÎËÜÌ¾¡Ë´èÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¯¥¨ー¥ë¡£
ÁêÍÕ²íµª¤«¤é¤Î±þ±ç¤Ë¤µ¤é¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¡¢²£»³¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¹ñµ»´Û¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Áö¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù
08/30¡ÊÅÚ¡Ë¡¢08/31¡ÊÆü¡Ë
Áí¹ç»Ê²ñ¡§¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¡§King & Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー¡§²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡§¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
²£»³Íµ ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/
¡ØROCK TO YOU¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://rock-to-you.jp/
SUPER EIGHT OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/13
https://infinity-r.jp/
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/24h/