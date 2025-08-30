½÷»Ò¥´¥ë¥Õ²ñ¾ì¤Ë½ÐË×¡¢Àîºê½Õ²Ö¤Î¼ê¤ò»ß¤á¤¿¡È¿Æ»Ò¡É¤ÎÂ¸ºß¡¡Âç¼«Á³¤Ç¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×
¥Ë¥È¥ê¥ì¥Ç¥£¥¹
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Ë¥È¥ê¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ï30Æü¡¢ËÌ³¤Æ»CCÂç¾ÂC¡Ê6955¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼73¡Ë¤ÇÂè3Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»6¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦Àîºê½Õ²Ö¡ÊÂ¼ÅÄÀ½ºî½ê¡Ë¤Ï1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î70¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¡£¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î6°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¡ÈÄÁµÒ¡É¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡29Æü¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¡£¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿Àîºê¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µµ¤¤ËÁö¤ë¼¯¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ»Ò¤ÇÃçÎÉ¤¯¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àîºê¤â¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¶¥µ»¡£Æ°Êª¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¸ø¼°X¤¬Æ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¼¯¤µ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢·§¤Ê¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤ã¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎCAT¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë6¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹Àîºê¡£Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¤Þ¤À¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¶¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ò»î¹ç¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë