人気ブランドから続々リリースされるコスメを総ざらい！ 今季の流行は、マット派とキラキラ派に二分し、さらに単色アイシャドウも充実。そこで、この秋注目のメイクに合わせてマストバイなアイテムを紹介します♪

くすみマットでつくるピンクムースメイク

出典: 美人百花.com

秋らしいくすみマットも、ピンクなら挑戦しやすい！ 指のせでぼかしながらジュワッと発色させて、シームレスなピンクで垢抜けた印象に♪

USE IT

出典: 美人百花.com

A&B・シルキーマットな質感で、単色でも重ねてもよれない。マットカラーが全16色。 C・リクイドタイプのチークで、内側から滲むような血色感。毛穴はふんわりぼかす。 D・透明感際立つ青みのツヤが叶うマルチなハイライトパレット。部位によって使い分けられる5色がIN。 E・元や頬、唇にも使えるマルチカラー。スフレタッチでマットに色づく。

A&B・ザ シングルアイシャドウ マット\2,970(セット価格)/アディクション ビューティ C・フラッフィーブラッシュ 02 \3,300/スナイデル ビューティ D・ブルーム ミックスハイライト コンパクト ガーランドウィズユー 102 \4,620/ジルスチュ アート ビューティ E・パウジング マルチカラー03 \3,250(限定)/ジルスチュアート ビューティ

HOW TO

出典: 美人百花.com

Aをアイホール全体に。Bを二重幅と下まぶた全体にのせる。Cのリキッドチークはスポンジで頬の外側に斜めに入れる。真ん中に丸く入れると子どもっぽくなるので注意。Eのリップは指のせで血色感を。全体的にくすみカラーだと顔色が悪く見えるので、Dのハイライトを目尻の下と鼻筋に入れて華やかに。

ツイードジレ\25,300/ストラ ピアス\2,420/スリーフォータイム(ジオン商事)

掲載：美人百花2025年9月号「新作コスメでアプデする秋の旬顔メイク5」

撮影/吉田崇 ヘアメイク/高橋里帆(Happy Star) スタイリング/井関かおり モデル/岸本セシル 構成・文/堀美香子