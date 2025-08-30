XG、初スタジアムで堂々ヘッドライナー 新ヘアお披露目＆サプライズにどよめきも【a-nation 2025】
【モデルプレス＝2025/08/30】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）が8⽉30⽇、東京・味の素スタジアムにて開催された「a-nation 2025」に出演。「a-nation」初出演にしてヘッドライナーを務めた。
待ちわびたALPHAZ（XGファンの総称）の遠吠えが響く中、満を持してトリに登場した7人は、白を基調にパステルカラーが差し色となった開放的な衣装を身にまとい、CHISA（チサ）は黒髪ロングから外ハネのショートという新鮮なヘアスタイルをお披露目。会場は1曲目の『TGIF』から熱狂の渦に包まれ、『SOMETHING AIN’T RIGHT』『NEW DANCE』と、ノンストップで繰り出されるパフォーマンスに観客の心拍も上がり続けた。
MCでは、COCONA（ココナ）が「今日は炎天下の中お越しいただき本当にありがとうございます」と感謝。JURIN（ジュリン）は「今日はみんなで一緒に最高の夏の思い出作っていきましょう！」と挨拶し、「最後ということでみんなで一緒に宇宙に行く、そんな素敵な時間になったら良いなと思います」と意気込んだ。
4曲目の『GRL GVNG』は赤く炎に照らされた照明の中、椅子を巧みに使ってダンスを披露。『HESONO O+X-GENE』ではメンバーが円になって手を繋ぎ天を仰ぐ幻想的な瞬間から始まり、観る者を非日常の世界に引き込む。続く全編ラップの『WOKE UP』では、スタジアム全体がエネルギーに満ち溢れた。CHISAは「初のスタジアムということでこんなにたくさんの方々の前でパフォーマンスすることができて嬉しいです」とグループ初のステージに喜び、MAYA（マヤ）は配信画面の向こう側にいる全世界のALPHAZに向けて英語で呼びかけ、グローバルな繋がりを実感させた。
終盤は左右に分かれてトロッコでスタジアムを一周し、至近距離で『MASCARA』と『MILLION PLACES』を届けたXG。『IS THIS LOVE（piano - original）』は、せり上がるステージ上で前半をしっとりと歌い上げ、後半はメインステージに降り立って揃いのダンスで魅せ、静と動、繊細さと力強さを一度に味わわせる構成で観客を夢中にさせた。
HINATA（ヒナタ）は「今日は本当に素敵で最高な宇宙空間をみなさんと作ることができて本当に幸せでした」としみじみと振り返ってコメント。ラストの『SHOOTING STAR』では色とりどりの花火が夜空に咲き乱れ、4万人を動員した1日目を華々しく締めくくった。さらに、メンバーが退場し熱気がおさまらぬ会場にサプライズが。モニターにて、1st Full Albumが2026年1月23日にリリースされると明かされファンから驚きの声が上がった。
今回で21回⽬を迎える「a-nation」は2日間、味の素スタジアムにて開催される。30⽇はXGのほか、YEJI（初出演）、ZICO（初出演）、TREASURE（初出演）、Novelbright、NiziU、MAZZEL、三浦⼤知らが出演。
2⽇⽬の31⽇は、久保⽥利伸（初出演）、NCT WISH、THE RAMPAGE、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）（初出演）、TRF、NEXZ（初出演）、Hey! Say! JUMP（初出演）が出演するほか、デビュー27年⽬を迎え「a-nation」史上最多となる20回⽬の出演を果たす浜崎あゆみがヘッドライナーを務める。（modelpress編集部）
1．TGIF
2．SOMETHING AIN’T RIGHT
3．NEW DANCE
4．GRL GVNG
5．HESONO O+X-GENE
6．WOKE UP
7．IYKYK
8．PUPPET SHOW
9．MASCARA
10．MILLION PLACES
11．IS THIS LOVE（piano - original）
12．LEFT RIGHT intro
13．SHOOTING STAR
