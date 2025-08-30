Ê¿°æÂç¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¿·º§´ÑµÒ¤Ø¡ÖStand by me,Stand by you.¡×ÈäÏª
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ê¿°æÂç¡Ê34¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¼çºÅ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Öa¡Ýnation2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
3ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¥¦¥¯¥ì¥ì¤ò¼ê¤Ë¡¢Ìë¶õ¤Î²¼¤Ç¡Öµ§¤ê²Ö¡×¡ÖUnder the sea¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÁ´7¶Ê¤ò²Î¾§¡£¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤»¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
10·î¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂ³¤¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡£¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏºÇ¶á·ëº§¤·¤¿¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤ò¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ°Êý¤Ë¸Æ¤Ó¡¢¡ÖStand by me¡¤Stand by you¡¥¡×¤òÈäÏª¡£¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤È¤ä¤µ¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¡£