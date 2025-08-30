Ä¹Åè°ìÌÐ¡Ö¼Â¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥â¥Î¤ò¹ðÇò¡Ö¤³¤ì¤À¤±ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤é¥¥Ä¤¤¡×±©Ä»¿µ°ì¤Ï¡Ö¥¨¥Ã¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë¶âÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢ÅÅÏÃ¤ÎÃå¿®²»¤ò¤Þ¤Í¤¹¤ë¥¤¥ó¥³¤ÎVTR¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¹Åè¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢ËÜÊª¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²¶¡¢ÅÅÏÃ¤ÎÃå¿®²»¡¢¼Â¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£MC¤Î±©Ä»¿µ°ì¤Ï¡Ö¥¨¥Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
Ä¹Åè¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ìÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢·ë¹½·ù¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¥¤¥ó¥³¤¬·ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£Ãå¿®²»¤¬¤³¤ì¤À¤±ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤é¥¥Ä¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£