「40・50代の通勤服」なに着る？→【GU】の「高見えスカート」が大正解かも！

毎日頭を抱える通勤服。プチプラでお得に揃えたいけど、安っぽく見えるのは回避したい……。そんな女性におすすめなのが、【GU（ジーユー）】の「高見えスカート」。きちんと感がありながら、ウエストゴムで楽チンに穿けそうな優れものが登場しています。今回編集部が注目したのは、Iラインシルエットで大人キレイにきまりそうなナロースカートとオフィスで好印象が期待できるフレアスカート。40・50代の通勤スタイルにもぴったりなので、ぜひお見逃しなく！

動きやすさも上品さも兼ね備えたナロースカート

【GU】「ナローロングスカートZ」\2,990（税込）

知的な雰囲気を醸したいなら、スタイリッシュなナローロングスカートがおすすめ。縦長のIラインシルエットで、着るだけですっきり見えも叶えてくれそう。きちんと感がありながら、ストレッチ素材で動きやすさも期待できます。リラックスした着心地が期待できる後ろウエストゴム仕様。しかも「洗濯してもシワになりくい」（公式オンラインストアより）イージーケア機能付き。ブラウスやジャケットとの相性も良く、即一軍通勤服になりそうです。

ボウタイシャツ × ナロースカートでハンサム美人に

「#40代コーデ」を紹介する、こちらの人気スタッフさん。ナロースカートを使って、ハンサムな「#オフィスカジュアル」を提案。ピンストライプやボウタイディテールと、さりげなくクラシカルな要素を取り入れトレンド感もキープ。甘めなナチュラルカラーとハンサムなボウタイの絶妙なバランスが、着こなしにこなれ感を与えています。黒のレザー調バッグやポインテッドトゥパンプスで全体を引き締めれば、プレゼンからアフターワークまで対応できそうなサマ見えスタイルが完成！

美シルエットが目を引く好印象フレアスカート

【GU】「カットソーフレアスカートQ」\2,990（税込）

一点投入でコーデをエレガントに格上げしてくれそうなスカート。裾に向かって広がるフレアシルエットが魅力で、歩くたびに上品な揺れ感を演出してくれそう。また、公式オンラインストアでは「縦の切り替えデザインがシルエットをきれいに見せる」と紹介されています。もちろん後ろウエストゴム仕様で着脱も楽チンそうです。トップスをクリーンにまとめれば、自然と高見えするスタイリングが叶いそう。

安定のジャケットスタイルはロングスカートで優雅なこなれ感を

通勤服に欠かせない定番アイテムのジャケット。パンツスタイルできめるのもいいけど、無難になりすぎるのは避けたいところ。そこでぴったりなのが、フレアシルエットが優雅なロングスカートです。きちんと感を保ちつつ、しっかりオシャレ見えできそうなのが魅力。ジャケットはラフに袖まくり、インナーはデコルテが見えるキャミソールで抜け感もプラス。オフィスの中でも「センス良い」と噂されそうな、垢抜け通勤コーデに仕上げて。

