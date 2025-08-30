¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù²£»³Íµ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤ÏÆ±´ü¡¦ÁêÍÕ²íµª
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¤Ç¡¢²£»³Íµ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¡¢30Æü20»þ10Ê¬º¢¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ÁêÍÕ²íµª¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿²£»³Íµ
¡Ö²£»³Íµ¤¬Áö¤ë! »Ò¤É¤â»Ù±ç¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ï¡¢º£»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²£»³¤¬»×¤¤¤ò¤³¤á¤ÆÄ©Àï¡£¤³¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¶¯¤¤»×¤¤¤ÇÄ©¤à²£»³¤Î¤¿¤á¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ëÁêÍÕ²íµª¤À¡£
Ã¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö±ï¤Î¤¢¤ë¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤À¤±¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²£»³¡£ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¹¤°¡¢ÁêÍÕ²íµª¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ½Ð¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤à¤È¡¢¡Ö¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡¢Í§Ã£¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿! Ë»¤·¤¤¤Î¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¤È¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
²£»³¤ÈÁêÍÕ¤Ï»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ§¾ð¤ò¤Ï¤°¤¯¤ß¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
ÁêÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢²£»³¤¬Äï¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËË¬Ìä¤·¤¿ÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î±ÇÁü¤â¸«¤Æ¤¤¤¿ÁêÍÕ¤¬¡¢Åö»þ¤Î²£»³¤ä²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö½¼(²£»³¤ÎÄï)¤¬»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡¢ÎÞ¤ÇÀ¼¤ò¤Ä¤Þ¤é¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤¤ß¤Á¤ã¤ó(²£»³¤ÎËÜÌ¾¤Î¤¢¤ÀÌ¾)¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÁêÍÕ¤«¤é¤Î±þ±ç¤Ë¤µ¤é¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¡¢²£»³¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¹ñµ»´Û¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ!¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Áö¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º£Ç¯¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Áí¹ç±é½Ð¤ÎÁ°ÀîÆ·Èþ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿À¸¤¤Å¤é¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
