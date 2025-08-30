¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¹²¬Âç»Ö¤¬Î®¤ì¤â¤¿¤é¤¹ÀèÀ©6¹æ3¥é¥ó¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¥Ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ó¤È¤«Àè¤ËÅÀ¤ò¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹7¡½1À¾Éð¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¹²¬Âç»ÖÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢°ì¿¶¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡3²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢À¾Éð¡¦¾¾ËÜ¤Î½éµå¥«¡¼¥Ö¤ò°ìÁ®¡£º¸Íã¤Ø·è¾¡ÃÆ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¤Î6¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¥Ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ó¤È¤«Àè¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¤«ÊÑ²½µå¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ÏÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡´ßÅÄ´ÆÆÄ¤â¡ÖÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¦¤Á¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤â¤¢¤ì¤Ç¤À¤¤¤Ö½õ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡×¤È¼ì·®¤Î°ìÈ¯¤ò¾Î¤¨¤¿¡£8·î¤Î23»î¹çÃæ¡¢21»î¹ç¤Ç1ÈÖµ¯ÍÑ¤È¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÇØÈÖ¹æ30¤Ï¡ÖÁ´°÷°ìÀï°ìÀï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡£ÆâÍÆ¤È¤«¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£