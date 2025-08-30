²¬»³¤¬¼ó°Ì¡¦µþÅÔ¤Ë5¼ºÅÀ¡¡ÌÚ»³´ÆÆÄ¡ÖÁê¼ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÏÇ§¤á¤Æ¼¡¤ËÈ÷¤¨¤ë¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¡¡²¬»³0¡½5µþÅÔ¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyKYOCERA¡Ë
¡¡3Ï¢¾¡Ãæ¤Î²¬»³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¡¦µþÅÔ¤Ë0¡½5¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¡£2·î15Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç2¡½0¤È²÷¾¡¤·¤Æ²¬»³¤ÎJ1½é¾¡Íø¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤Ë¡¢J1¤Ç3¼ºÅÀ°Ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼éÈ÷¿Ø¤¬Êø²õ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¤¬ÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾4Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¼è¤ê¾Ã¤·¤ÎVARÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ±û¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿FW¹¾ºäÇ¤¡Ê33¡Ë¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÍÉ¤é¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤ËFW´äÞ¼¹°¿Í¡Ê27¡Ë¤¬Áê¼êDF¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤¬Ìµ¸ú¤Ë¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤Ã¤¿¤«¡¢15Ê¬¡¢20Ê¬¡¢30Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¡£ÆÃ¤Ë30Ê¬¤Î3¼ºÅÀÌÜ¤ÏDF°¤Éô³¤Âç¡Ê25¡Ë¤¬µþÅÔFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡Ê26¡Ë¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤«¤·¤Æ´°Á´¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤ò¤Ä¤«¤ì¤ÆÈ¿Å¾¤µ¤ì¤Æº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·â¤¿¤ì¤¿¡£Ì¾¼ê¤ÎGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¡Ê28¡Ë¤Ç¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚ»³Î´Ç·´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤À¤¤¤Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ²ù¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇ§¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¤Æ¡£²æ¡¹¤Ï°ì¤Ä¤ÎÉé¤±¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê10»î¹ç¤Þ¤¿ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅØ¤á¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£