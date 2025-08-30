「あまり変えたくない」横浜FCはロングボールを多用しすぎ？ 押し込むなかで１点が遠く、指揮官は「考えないといけない」と反省も…
降格圏の19位に沈む横浜FCは８月30日、J１第28節で東京ヴェルディとニッパツ三ツ沢球技場で対戦し、０−０でドロー。最後まで１点が遠く、厳しい勝点１となった。
試合後、三浦文丈監督は、まず試合の入りについて言及。「ゲームの入りが良くて、準備してきたことを選手がすごくよく理解してくれて、押し込むことができた」と振り返りつつも、「その前半のところでゴールを奪いたかった」と悔しさを露わにした。
横浜FCは主導権を握るなかで、前線へ向けたロングボールを多用するなど、シンプルな攻撃で相手ゴールに迫った。ただ、決定機は多く作れず。もどかしい時間を長く過ごした。
記者から「ロングボールに頼りすぎた？」と訊かれた指揮官は、課題をこう語る。
「そこは私も考えないといけないところ。基本的にはそんなにリスクを取らないサッカーを志向しているので、そこが手前で引っかかってしまっている。背後に落とすなら背後に落とす。そこで起点を作るなら起点を作るということを選手に提示しないといけない」
続けて、「そして意図的に蹴らない場合は、ただのクリアだが、意図的に入れた場合はフィードになる。そういうフィードを入れたい」と今後の改善に意欲を見せた。
ただ、これまでそうした攻撃のスタイルを示して戦ってきたのは、選手たちの能力を評価してのこと。三浦監督は「ただ、ボールを拾うのが上手い選手が多いので、それをベースにやっていくのは、あまり変えたくないと今の時点では思っています」と語った。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
試合後、三浦文丈監督は、まず試合の入りについて言及。「ゲームの入りが良くて、準備してきたことを選手がすごくよく理解してくれて、押し込むことができた」と振り返りつつも、「その前半のところでゴールを奪いたかった」と悔しさを露わにした。
記者から「ロングボールに頼りすぎた？」と訊かれた指揮官は、課題をこう語る。
「そこは私も考えないといけないところ。基本的にはそんなにリスクを取らないサッカーを志向しているので、そこが手前で引っかかってしまっている。背後に落とすなら背後に落とす。そこで起点を作るなら起点を作るということを選手に提示しないといけない」
続けて、「そして意図的に蹴らない場合は、ただのクリアだが、意図的に入れた場合はフィードになる。そういうフィードを入れたい」と今後の改善に意欲を見せた。
ただ、これまでそうした攻撃のスタイルを示して戦ってきたのは、選手たちの能力を評価してのこと。三浦監督は「ただ、ボールを拾うのが上手い選手が多いので、それをベースにやっていくのは、あまり変えたくないと今の時点では思っています」と語った。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介