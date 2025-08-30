「いきなりスタメンやん笑」「アツすぎるな」4日前にドイツ古豪に電撃移籍の日本代表DF、即先発メンバー入りでファン期待！ブンデスリーガデビューへ
８月30日に開催されるブンデスリーガの第２節で、日本代表DFの菅原由勢が加入した古豪ブレーメンが、強豪レバークーゼンとホームで対戦する。
この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、８月26日にイングランド２部のサウサンプトンから１年間の期限付きで移籍してきたばかりの菅原が、いきなり名を連ねた。
この先発入りに、ファンからは次のような声が上がった。
「菅原いきなりスタメンか！」
「即スタメンじゃん」
「いきなりスタメンやん笑」
「アツすぎるな」
「普通に楽しみだ」
「早速スタメン」
「やー菅原いきなりスタメンもアツいな」
ブンデスデビュー戦のパフォーマンスに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「インスパイアされた」中田英寿が世界的に有名な大富豪との面会を報告。２ショット公開に反響「これは驚き」「もしや…」
この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、８月26日にイングランド２部のサウサンプトンから１年間の期限付きで移籍してきたばかりの菅原が、いきなり名を連ねた。
この先発入りに、ファンからは次のような声が上がった。
「菅原いきなりスタメンか！」
「即スタメンじゃん」
「いきなりスタメンやん笑」
「アツすぎるな」
「普通に楽しみだ」
「早速スタメン」
「やー菅原いきなりスタメンもアツいな」
ブンデスデビュー戦のパフォーマンスに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「インスパイアされた」中田英寿が世界的に有名な大富豪との面会を報告。２ショット公開に反響「これは驚き」「もしや…」