¡¡ÆüËÜ°ì¤Î¹â¹»À¸Ì¡ºÍ»Õ¤ò·è¤á¤ëÂè£²£³²ó¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥Þ¥ó¥¶¥¤£²£°£²£µ¡×¤¬£³£°Æü¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤Î¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Âçºå£Ô£Ô¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂçºåÉÜÎ©ºé¤¯¤ä¤³¤Î²Ö¹â£±Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¤´²¸¤ÈÊô¸ø¡×¤¬Á´¹ñ£¸£·£°ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö±¿Æ°¾ì¤Ç¥¨¥¢¥É¥í¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¡Ö·ºÅ¥¤ä¡ª¡×¡Ö²¿»þ²¿Ê¬²¿ÉÃ¡©¡¡ÂÀÍÛ¤¬²¿²ó²ó¤Ã¤¿»þ¡©¡×¡ÖÅ·Æ°Àâ¡ª¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Æ´¤ì¤ëÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤¹¤ë¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Î¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¤Ç¡¢µÒÀÊ¤òÂçÇú¾Ð¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Î¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤Ï¡Ö£¶¿Í¤Î¿³ºº°Ñ°÷¤¬Ëþ¾ì°ìÃ×¡£Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Þ¥Í¤·Ì¡ºÍ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¿Í¤Î¥Þ¥Í¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡£¡Ê¥Í¥¿¼«ÂÎ¤â¡ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÂ¾¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤ÎÍ§Ã£¤·¤«¾Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤â·²¤òÈ´¤¤¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óÉ÷¤Î¥Ü¥±¡¦Ê¿»³À¿¿¿¤µ¤ó¡Ê¤»¤¤¤Þ¡¢£±£µ¡Ë¤Ï¥Í¥¿Ä¾¸å¡¢´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥×¥í¥Ö¥ì¥à¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢»Ê²ñ¤Î¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¦¥È¥·¤«¤é¡Ö²¤ÊÆ¤«¡×¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¥í¥óÌÓ¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¦Àî¸ýÍªµ±¤µ¤ó¡Ê£±£¶¡Ë¤â¹â£²¤Ë¤Ê¤ëÍèÇ¯¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¾Þ¶â¤¬Éü³è¤·¤¿¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¾Ð¤ï¤»¡¢¥Í¥¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¿¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¤â¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºé¤¯¤ä¤³¤Î²ÖÃæ£±Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÅ·ºÍ¾¯Ç¯¡É¥³¥ó¥Ó¡£¹â¹»À¸»þÂå¤ËÁÇ¿Í±é·ÝÈÖÁÈ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡È¸µÅ·ºÍ¾¯Ç¯¡É¤Î¥ª¡¼¥ëºå¿À¤¬¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ï¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ËÌ¡ºÍÈÖÁÈ¤ä£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤È¤¤¤í¤¤¤í¸«¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡ÊÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¡Ä¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢µð¿Í¤¬¡Ö¤½¤³¤Ç¸À¤ï¤ó¤«¤¤¤Ê¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤Ê¤È¡×¤ÈÏÓ¤òÃ¡¤¤¤Æ¾Ð¤ï¤»¡¢¼ã¤¥³¥ó¥Ó¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤Ë¤ÏµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ê£Î£Ó£Ã¡Ë¤ÎÆþ³ØÈñ¤È³ØÈñÌÈ½ü¤ÎÆÃÂÔÀ¸»ñ³Ê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌë´Ö¤Î³ØÉô¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ£Î£Ó£Ã¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£³Ç¯¸å¤Î¡È¥×¥íÆþ¤ê¡É¤Ø¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤¿¡£ºå¿À¤â¡ÖËÍ¤Ï£±£¹ºÐ¤Ç¡ÊÅö»þ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ð²Ö·î¡×¤Î¡Ë¥È¥ê¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£Âç³Ø¹Ô¤¯¤È£±£¹ºÐ¤Ç¥È¥ê¼è¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡£¤À¤«¤éÂç³Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤è¡£ËÍ¤ÎµÏ¿È´¤«¤ó¤È¤¤¤Æ¤Í¡£È´¤¤Ë¤¤¿¤é¼ÙËâ¤¹¤ë¤è¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¿Ê³Ø¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£