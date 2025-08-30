◆明治安田Ｊ２リーグ 第２８節 千葉２―１甲府（３０日・フクダ電子アリーナ）

Ｊ２甲府はアウェーで千葉に１―２で逆転負けを喫した。前半７分、甲府市出身のＦＷ内藤大和（２１）が右足で先制したが、同２５分に同点弾を決められ、後半３分には強いプレスをかけられたところで逆転弾を許した。前節の札幌戦に続き、２連敗となった。

水戸との首位争いの真っ只中にある２位・千葉にシュート数で１９対１６と上回る健闘だったが、一歩及ばず。大塚真司監督（４９）は「どうしても勝ちたい試合だった」ともらし「立ち上がりは、狙っていたものを見せられたが、先制した後、受け身に回った。マイボールにし続ける気概が足りなかった」と振り返った。千葉には２０年７月２５日にホームで２―１で勝って以来、これで１１戦連続で勝ちなし。今回も苦手意識を解消することはできなかった。

だが、Ｕ―１２からヴァンフォーレで育った地元出身、内藤の今季３得点目を決めた活躍は大きな収穫だ。ＭＦ田中雄大（２５）のスルーパスに反応して抜け出し、ペナルティーエリア中央からＧＫの動きを見極めて右足で浮かしてのゴールだった。「点を取れたのは悪くないけど、もう１点（取る力が）必要なのかな。自分でチャンスを作り出せる選手にならないと、と強く思いました」と決定力アップを課題に挙げた。

現在１１位。昇格プレーオフ圏内に食らいついていくためにも、残り１０試合で、どれだけ勝ち点を積み重ねることができるか。