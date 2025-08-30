パフォーマンス重視の視点でアイドルの魅力を発信する複合メディア「VDC（Vocal & Dance Collection）」は、『VDC Magazine 036』（9月26日（金）に発売）にて、『フィロソフィーのダンス』と『SWEET STEADY』の表紙＆特集掲載を発表した。

フィロソフィーのダンス 10th Anniversary

10周年を迎え、10thシングル『迷っちゃうわ』をリリースした『フィロソフィーのダンス』が登場。10年の振り返りとこれからについて、メンバーそれぞれの想いをロングインタビュー。

SWEET STEADYを大ボリュームで掲載

2ndシングル 『YAKIMOCHI / ぐっじょぶ！』を発売したばかりの『SWEET STEADY』が、特集に初登場。シングルのこと、メンバー同士のこと、そして秋の全国ツアーについて聞いたロングインタビューと最高にキュートなグラビアを掲載。

『fav me』、『クマリデパート』、『二丁目の魁カミングアウト』、『lyrical school』、『愛乙女★DOLL』

デビュー半年で2回目の登場となる『fav me』、新体制の『クマリデパート』、VDC Magazine常連の『二丁目の魁カミングアウト』、『lyrical school』、そして初登場の『愛乙女★DOLL』のインタビューと、キュートな撮り下ろしグラビアも見逃せない。

VDCサイトまたはタワレコでゲット

定評あるVDCグラビアとインタビューで捉えた情報満載の『VDC Magazine 036』は、オフィシャル販売サイト「VDC’s Distribution」と、タワーレコード全国14店舗およびタワーレコードオンラインでの限定販売となっている。

早期購入特典

早期購入者特典として、VDCとタワーレコードでそれぞれ異なる絵柄の生写真7枚（フィロソフィーのダンス／SWEET STEADY／fav me／クマリデパート／二丁目の魁カミングアウト／lyrical school／愛乙女★DOLL）が付いてくる。

詳しくはVDCサイトをチェックしてほしい。

https://wp.vdc.tokyo/article/11967