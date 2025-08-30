スロギー×Nicklas Skovgaard♡新時代のノンワイヤーブラ誕生

トリンプが展開する「スロギー」は、2025年8月に開催されたコペンハーゲン・ファッション・ウィークで、デンマーク発のラグジュアリーブランド「Nicklas Skovgaard」とのパートナーシップを発表しました。テーマは「ボディウェアと眠りの親密な世界」。その中心には、次世代ノンワイヤーブラ「The UP」が据えられ、女性たちの毎日に寄り添う新しいスタイルを提案しています。

スロギーが描く新しいノンワイヤーブラ

スロギーが今回打ち出したのは、ノンワイヤーブラの常識を覆す新モデル「The UP」。これまでの弱点だった“支えの弱さ”を克服し、ワイヤーなしでも自然な丸みとリフト感を実現しました。

軽やかで柔らかい素材は、肌に心地よくフィットしながらも一日中快適に過ごせる設計。

ファッションと快適さを両立するThe UP

「The UP」はアンダーウェアを隠すものではなく、あえて“見せるボディウェア”としてコーディネートに取り入れられました。

Nicklas Skovgaardの2026年春夏コレクションでは、ドレスやトップスに大胆に合わせ、自由で自信にあふれる新しいスタイルを表現。

インナーが主役になるファッションの楽しみ方を提案しています。発売は2025年秋から世界で順次展開予定です。

進化するスロギーのこれから

今回のコラボレーションを機に、スロギーは「快適さ」だけでなく「ファッション性」にもフォーカスし、リブランディングを進めています。

The UPをはじめ、女性が自信を持って毎日を過ごせるアイテムを次々と提案♡

「着心地がよくておしゃれ」なボディウェアを目指すスロギーは、これからも日常をもっと楽しく、軽やかに彩ってくれそうです。